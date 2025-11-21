Культовые «Титаник» и «Звездные войны» переснимут в Подмосковье: студенты бросили вызов Голливуду

В Сергиевом Посаде стартует кинопроект, который заставит по-новому взглянуть на искусство кинопроизводства. Местный киноклуб «Нирвана» на базе филиала ВГИКа запускает творческую рубрику «Пересъемка», в рамках которой студенты будут создавать ремейки культовых картин без дорогого оборудования и спецэффектов. Об этом со всеми подробностями сообщает REGIONS .

Главными инструментами станут подручные материалы, синяя изолента и безграничная фантазия участников. Практическая польза проекта очевидна: это интенсивный тренинг для будущих режиссеров и операторов, обучающий создавать магию кино из ничего.

Организаторы предлагают молодым кинематографистам представить, как бумажный лайнер «Титаник» тонет в ванной или раковине, сталкиваясь с айсбергом из пенопласта. Или как картонные звездолеты из «Звездных войн» ведут бой в гостинной на фоне штор. Декорации, реквизит и даже костюмы необходимо создать из всего, что есть под рукой: картона, бумаги, скотча, пластилина и старых игрушек. Такой подход не просто веселая игра, а полноценный учебный процесс, развивающий креативность и находчивость — ключевые навыки для современного кинематографиста.

«Идея пересъемки известных фильмов из подручных материалов существует уже давно в мире. Это очень веселая и творческая практика. Мы решили попробовать в нашем киноклубе. Уверена, будет интересно и детям, и взрослым», — рассказала руководитель киноклуба «Нирвана».

Участники проекта на практике освоят основы режиссуры, операторского мастерства и монтажа, но в максимально доступной и игровой форме. Проект доказывает, что для создания яркого визуального контента сегодня не обязательны студийные ресурсы, достаточно смартфона и остроумия.

Подобные челленджи популярны в мировом арт-сообществе, и теперь российские студенты получат шанс проявить себя.

