Телеграм-канал Kub Mash показал , как отдыхающие в Анапе игнорируют предостережения Роспотребнадзора и активно купаются в море, загрязненном мазутом после аварии нефтяных танкеров.

«Купаемся — не позеленели, видите, все нормально», — заявил один из отдыхающих на пляже.

Подобное отношение к запрету на купание разделяют многие прибывшие на побережье. Некоторые откровенно называют запреты «бредом», ссылаясь на то, что видели морских обитателей в воде.

Несмотря на это, на пляжах продолжают работать специалисты и техника по очистке от мазута. Предупреждения об опасности звучат из громкоговорителей и размещены на информационных щитах.

Ранее сообщалось, что россияне будут нарушать запрет на купание в Анапе.