«Купаемся — не позеленели»: туристы в Анапе проигнорировали запреты Роспотребнадзора
Mash: россиянин описал купание на пляже Анапы фразой «не позеленели»
Фото: [unsplash.com]
Телеграм-канал Kub Mash показал, как отдыхающие в Анапе игнорируют предостережения Роспотребнадзора и активно купаются в море, загрязненном мазутом после аварии нефтяных танкеров.
«Купаемся — не позеленели, видите, все нормально», — заявил один из отдыхающих на пляже.
Подобное отношение к запрету на купание разделяют многие прибывшие на побережье. Некоторые откровенно называют запреты «бредом», ссылаясь на то, что видели морских обитателей в воде.
Несмотря на это, на пляжах продолжают работать специалисты и техника по очистке от мазута. Предупреждения об опасности звучат из громкоговорителей и размещены на информационных щитах.
Ранее сообщалось, что россияне будут нарушать запрет на купание в Анапе.