Купить алкоголь теперь можно только 10 часов в сутки: еще один регион России закручивает гайки

С 1 марта 2026 года в Курганской области сокращается время продажи алкоголя, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Если раньше купить спиртное можно было на протяжении 14 часов в сутки, то теперь окно возможностей сузится до 10 часов. Приобрести алкоголь в магазинах разрешат только в промежутке с 10:00 до 20:00.

Власти региона объяснили это решение заботой о здоровье граждан и стремлением снизить уровень потребления спиртного.

Одновременно ужесточаются и условия работы для точек, торгующих алкоголем на розлив. Если заведение общепита находится в жилом доме, оно теперь обязано иметь охрану, а площадь зала обслуживания должна составлять не менее 65 квадратных метров.

Кроме того, в области введен полный запрет на продажу алкоголя в девять праздничных и памятных дат: в День защиты детей, День России, Рождество, 9 Мая и другие. В эти дни купить спиртное в магазинах будет невозможно.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде число «наливаек» в жилых домах сократилось с 40 до пяти.