Купить здоровье за 3,84%: новая схема страхования заработала в 2026 году

С 1 января 2026 года вступил в силу Федеральный закон, инициирующий эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых граждан. Эксперимент будет действовать до конца 2028 года. Лица, применяющие налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получили право добровольно вступить в правоотношения по страхованию на случай временной нетрудоспособности, сообщает Life.ru.

Ранее такая возможность была законодательно закреплена только за индивидуальными предпринимателями, нотариусами и адвокатами. Участники эксперимента могут ежемесячно уплачивать страховые взносы, выбирая стоимость страхового года из двух вариантов: ₽35 000 или ₽50 000. Тариф взноса установлен на уровне 3,84% от выбранной суммы. Право на получение пособия возникает после шести месяцев непрерывной уплаты взносов. Размер выплаты будет зависеть от выбранной страховой суммы и стажа уплаты: 70% от нее — при стаже от 6 до 12 месяцев, 100% — при стаже 12 месяцев и более.

Параллельно для наемных работников с 1 января 2026 года изменились расчетные показатели. Минимальный размер пособия по нетрудоспособности увеличен вслед за ростом МРОТ, который теперь составляет ₽27 093. Максимальный дневной размер пособия также вырос и будет рассчитываться исходя из предельной величины базы для начисления страховых взносов за 2024 и 2025 годы.

