Военнослужащий Вооруженных сил Украины выбил зуб у 72-летней жительницы села Мартыновка в Курской области, приняв его за золотой. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала сама Мария Стремоухова.

Как рассказала женщина, украинские военные вынудили ее оставить свой дом в селе Мартыновка и перебраться в Суджу, где она временно поселилась.

«Ну и я пошла в Суджу. По пути они у меня вырвали у меня вот зуб. Зуб они мне не выбили, а вырвали. У меня коронка была. Они думали, что золотая. Ну, а у меня была обыкновенная простая колонка… Ну он взял и вырвал… Но я тогда замолчала, боялась, что меня убьют», — рассказала Мария.

Она также поведала, что украинские солдаты не обратили внимания на то, что она разговаривала с ними на украинском языке. Один из них был высоким, с бородой и внушающим страх, рассказала жительница Курской области.

«Он глаза вытаращил, сказал мне, не распространяться о том, что он мне вырвал зуб. Другой — тот пытался остановить, он говорил: посмотри, она может наша, родная, а тот ничего не сказал, просто сплюнул», — добавила Мария.

Ранее постоянный представитель России при ООН Полянский заявлял, что Киев не успел скрыть следы своих преступлений в Курской области.