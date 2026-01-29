Курган утром остался без света, тепла и воды из-за аварии на ТЭЦ: жители массово жалуются на отключения

Утром 29 января жители Кургана столкнулись с масштабными коммунальными проблемами, сообщил портал 45.ru. В 06:32 произошла аварийная ситуация на городской теплоэлектростанции (ТЭЦ), которая привела к отключению электроснабжения. Вслед за этим во многих домах пропала холодная и горячая вода.

Жители города начали массово сообщать о проблемах в домовых чатах и социальных сетях, отмечая, что отключения произошли без предупреждения. Некоторые районы остались полностью без воды.

Коммунальные службы объяснили ситуацию тем, что из-за ограничения электроснабжения пришлось остановить работу насосов на Арбинском водозаборе. Однако в течение часа инженерам удалось перевести ключевые сооружения на резервный источник питания.

Электроснабжение большей части потребителей удалось восстановить в течение первого часа после аварии. Причины инцидента на ТЭЦ выясняются. Аварийные и ремонтные бригады ведут работы по полному восстановлению, в частности в микрорайонах Северный и Энергетики. Полный выход на обычный режим работы всех систем планируется до 09:00.

