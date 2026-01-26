Выживание в Заполярье: мурманчанка с ребенком ночует в гостинице из-за отключений

Спустя несколько дней после масштабной аварии в энергосистеме, вызванной обрушением опор ЛЭП 23 января, жизнь многих жителей Мурманска и Североморска до сих пор не вернулась в норму. Несмотря на официальные отчеты о восстановлении, в ряде районов сохраняются перебои с электричеством, отоплением и горячей водой. Читательница издания 51.RU описала ситуацию как «режим выживания».

По ее словам, быт в условиях постоянных отключений сопряжен с серьезными трудностями. Люди вынуждены готовить еду на газовых горелках, а график подачи электричества остается неясным.

«Графика подачи электроэнергии нет. О нем только говорят — что он якобы существует, но его никто не видел», — утверждает собеседница издания.

Особенно тяжело пришлось семьям с маленькими детьми. Женщина рассказывает, что из-за отсутствия тепла в квартире ей с ребенком приходится уезжать к родственникам или проводить дни в холле гостиницы.

Дополнительной проблемой стали неработающие лифты. Даже при кратковременном появлении света жители боятся ими пользоваться из-за риска застрять. Ребенка приходится носить на руках с восьмого этажа.

Собеседница подчеркивает, что наличие газа в Ленинском округе лишь немного упрощает готовку, но не решает главную проблему.

«Да, газ есть, готовить проще. Но у многих нет отопления и горячей воды. Даже если появляется свет, это не значит, что в доме становится тепло», — говорит она.

По ее наблюдениям, отключения затрагивают обширные территории: Ленинский округ, улицы Карла Маркса, Росляково, почти всю Гору и Североморск. Подача электроэнергии осуществляется неравномерно — в одних районах свет включают днем, в других только ночью. Самым тяжелым, по мнению горожанки, остается ощущение неопределенности и недостаток честной информации о сроках полного восстановления.

Ранее сообщалось, что к устранению аварии на ЛЭП в Мурманской области подключили технику Минобороны.