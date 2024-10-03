Курганец предстанет перед судом за интимную связь с несовершеннолетней

В Кургане 18-летний житель Кургана предстанет перед судом за связь с подростком. Об этом сообщает СУ СК по Курганской области.

Курганцу 18 лет. В ходе расследования предварительно установили, что он вступил в романтическую и интимную связь с 15-летней девочкой. Следователи собрали достаточную доказательную базу для отправления материалов дела в суд.

В скором времени молодого курганца представят перед лицом закона. Он ответит по статье УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».

Отдельно уточняется, что на парня пожаловалась сама девочка. Она обратилась в больницу. Сам молодой человек утверждает, что о возрасте подростка не знал.

Ранее жительница Нижнего Новгорода сообщила, что бывший муж надругался над 8-летней дочерью в бане.