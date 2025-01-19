Куриные яйца исчезли из магазинов США

Уже не первый в магазинах пригорода Вашингтона вообще нет в продаже куриных яиц. По словам продавцов, если с утра яйца и привозят, то их сразу разбирают. Фиксированной цены нет, так как цены на продукцию все время разные.

В нескольких других магазинов вблизи Вашингтона куриные яйца также отсутствуют, а там, где есть, они стоят очень дорого, 9 долларов за упаковку из 12 штук.

В самом Вашингтоне вот уже неделю яйца также периодически отсутствовали на прилавках отдельных супермаркетов. В субботу в одном из магазинов яйца появились в продаже, причем владельцы заставили ими все полки в секции, чего раньше не было.

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