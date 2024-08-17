Курянка-инвалид прошла шесть километров под постоянными вражескими обстрелами и выжила

Жительница Суджанского района Ольга Коваль рассказала свою историю, что творилось в небе и на земле в тот роковой день, 6 августа, когда начался массированный обстрел приграничной российской территории со стороны ВСУ. Как рассказала женщина в беседе с РБК, несколько дней она сидела в подвале без еды и воды. После чего, немного осмелев и когда канонада чуть стихла, она отправилась пешком в поисках безопасного места.

Как призналась Ольга, спасая свою жизнь ей пришлось прошагать под обстрелами почти 6 километров. Учитывая, что женщина инвалид первой группы, это было непросто сделать. Со слов Ольги, всу дорогу над ней гремели снаряды и летали осколки.

«Очень бахали, стреляли, осколки летели. Я очень перепугалась: ни воды нет, ни света. Полезла в подвал, сидела голодная. А я еще и инвалид: то рука болит, то нога, давление поднялось, стало плохо. В итоге погреб разбахали, кухню мою летнюю разбахали, а у меня там столько вещей было — все сгорело. Я осталась в рваной одежде и порванных шлепках», — рассказала Ольга Коваль.

По словам женщины, через четыре дня она оказалась в палаточном лагере. А затем ее отправили в один из пунктов временного размещения. Теперь она благодарит судьбу, что осталась жива. И надеется поскорее вернуться домой, как только врага прогонят с российской земли.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Ранее сообщалось, что журналист США незаконно пересек границу РФ и сделал репортаж с оккупированной ВСУ территории Курской области.