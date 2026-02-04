С 7 февраля по стране пройдет акция по подсчету воробьев

В России с 7 по 15 февраля пройдет ежегодная акция по учету численности воробьев. Мониторинг организуют орнитологи и волонтеры при участии Союза охраны птиц России и профильных исследовательских сообществ. О предстоящем подсчете птиц сообщила РИА Новости представитель экспертного сообщества Анна Мостовая.

По информации специалистов, наблюдения проводят дважды в год — в конце зимы и летом, в период между вторыми и третьими выходными февраля и августа. Зимний этап выбран не случайно: в это время воробьи чаще держатся на кустарниках, заметны и активны, но еще не вступили в сезон размножения, что упрощает учет. В рамках акции фиксируются данные по двум видам — домовому и полевому воробью.

Эксперты отмечают, что в ряде стран численность домового воробья за последние годы существенно снизилась. При этом по России пока недостаточно длительных наблюдений, чтобы дать точную оценку динамики популяции — для выводов необходимы результаты мониторинга как минимум за десятилетний период.

Орнитологи также обращают внимание на роль человека в сохранении привычных для городов птиц. По их оценке, поддержка мест обитания и грамотная подкормка помогают пернатым переживать холодный сезон. В качестве базового корма для воробьев называются просо и пшено, а зимой — сырые несоленые семечки подсолнечника. В сильные морозы птицы могут использовать и более калорийные источники пищи, которыми обычно подкармливают зимующих рядом с жильем пернатых.

