Курортная статистика любви: за что сердца россиянок покорили итальянцы и турки

Совместное исследование сервисов Onlinetours и Twinby показало, что жительницы России считают самыми красивыми мужчин из Италии и Турции. Материалы исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно результатам, 71% опрошенных женщин проголосовал за Италию, а 69% — за Турцию. В первую пятерку стран также вошли Испания (62%), Франция (60%) и Объединенные Арабские Эмираты (58%).

Параллельный опрос среди мужчин-россиян показал, что 89% респондентов считают самыми привлекательными женщин России. Далее в их рейтинге следуют жительницы стран Латинской Америки (77%), Франции (72%), Турции (59%), Испании (57%) и Южной Кореи (53%).

Кроме того, участники исследования определили самые романтичные страны. Лидерами были названы Италия (79%), Франция (77%) и Турция (71%).

Исследование также выявило, что 27% опрошенных россиян уже имели курортный роман во время отпуска, а еще 32% были близки к этому, но не решились на такой шаг.

Ранее стало известно, что ученые научились ставить диагноз «шизофрения» по волнам мозга.