Курсантка ФСИН покончила с собой в Рязани, обвинив в своей смерти педагогов

Уроженка Свердловской области Арина К., являвшаяся до последнего времени курсанткой третьего курса Академии ФСИН в Рязани, решила свести счеты с жизнью. Как передает телеграм-канал «Генерал ФСИН», о трагедии стало известно в минувшую субботу, 23 ноября.

Отмечается, девушка училась на экономическом факультете академии. И у нее были серьезные скандалы с педагогическим составом вуза. Это, по предварительной информации, и толкнула курсантку на необдуманный роковой поступок.

«В Академии ФСИН России (город Рязань) довели девушку — курсанта третьего курса — до самоубийства. RIP Арина К. 25.10.11.17.2004.2024 года», — приводится в публикации.

По информации издания YA62.ru, на месте гибели студентки была найдена оставленная девушкой голосовое сообщение. В нем она прямо обвиняет педагогический состав академии в своей смерти. В настоящее время по факту произошедшего правоохранителями проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что суд пересмотрел приговор осужденным за доведение мальчика до суицида супругам Воропаевым.