Кусал и тушил сигареты: стали известны жуткие подробности избиения отцом 10-месячной дочери в Забайкалье

На теле 10-месячной девочки, подвергшейся жестокому нападению в селе Бутунтай Забайкальского края, были обнаружены следы укусов и ожоги от сигарет, как сообщает портал «Чита.ру» со ссылкой на представителя регионального здравоохранения.

В ночь на 13 декабря произошло происшествие. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в возрасте 29 лет, которого подозревают в том, что он избил свою дочь. На момент совершения преступления отец был в состоянии алкогольного опьянения.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии».

По информации от издания, девочку планируют транспортировать в Краевую детскую клиническую больницу в Чите с помощью санитарной авиации.

«Это ужасно, но о ребенка тушили сигареты — раны зафиксированы. Также на коже есть следы зубов, причем не животного. Там еще много всего, о чем лучше не говорить», — подчеркнул собеседник издания.

В пресс-службе Министерства здравоохранения региона не стали уточнять, какие именно повреждения получила девочка. Однако известно, что в настоящее время она находится в состоянии средней степени тяжести в Краевой больнице № 4 города Краснокаменска.

Ранее стали стали известны подробности жестокого избиения девочки в туалете школы в подмосковных Котельниках.