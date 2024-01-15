Кушанашвили раскритиковал Киркорова, оставшегося без контрактов после «голой» вечеринки

Музыкальный критик Отар Кушанашвили сравнил поп-короля российской эстрады с актером Никитой Кологривым. Он также резко высказался о ситуации с «отменой» Филиппа Киркорова, сообщает портал «Дни.ру» .

Кушанашвили в шоу «КАКОВО?!» раскритиковал Киркорова и Кологривого, чье поведение он считает «омерзительным» и недопустимым. Первый оскандалился после развратной вечеринки Анастасии Ивлеевой, второй — вызвал возмущение общественности своим последним интервью. В нем звезда сериала «Слово пацана» высмеял коллег без актерского образования, современную музыку и легенд советского и российского кино. Особенно резко Кологривый выражался в отношении Бортич, Абдулова и Смоктуновского.

Кушанашвили считает, что оба представителя своих профессий действительно опозорились и испортили себе репутацию. Киркоров после вакханалии попытался обелить свою совесть, отправив гонорары на помощь пострадавшим в Белгородской области. Однако критик считает, что сделано это только из корыстных побуждений, лишь бы вернуть себе былую народную любовь и рекламные контракты.

Что до Кологривого, то его поведение в целом непонятно Кушанашвили. По его словам, молодой актер мог «зазвездиться» на фоне популярности и попытаться вызвать «хайп» своими высказываниями.

Ранее сообщалось, что в московском суде рассмотрят иск РАО к Киркорову. Звезду попытаются лишить двух миллионов рублей.