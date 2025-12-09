Куст вместо ели: в Орехово-Зуеве «вырастили» необычное дерево с лабубу, лисами и зайцами

В подмосковном Орехово-Зуеве на улице Набережной появился необычный памятник спонтанному творчеству и соседской доброте. Как сообщает REGIONS , вместо традиционной новогодней елки жители решили нарядить обычный дворовый куст, превратив его в яркий арт-объект.

История началась с одинокого плюшевого лисенка, забытого кем-то на скамейке. Кто-то из прохожих не выбросил его, а аккуратно повесил на ветку. Этот жест стал сигналом: вскоре к лисенку присоединился медвежонок, затем зайцы, лисички и другие мягкие игрушки. Куст постепенно «оброс» новыми обитателями, став своеобразной общественной инсталляцией под открытым небом.

Особое место среди игрушек занял загадочный Лабубу — персонаж, чье появление окутано тайной, но который быстро стал всеобщим фаворитом.

Эта импровизированная «сказка» быстро обросла своими правилами. Понимая, что яркие игрушки могут привлечь не только восхищенные взгляды, но и чьи-то руки, соседи разместили рядом с кустом самодельный плакат с трогательной просьбой: «Пожалуйста, не трогайте игрушки. Пусть сказка живет».

Таким образом, обычный куст на Набережной стал не просто украшением, а живым, хоть и случайным социальным экспериментом к праздникам.

Ранее сообщалось, что лесника из Подмосковья щедро наградили за «зеленую» новогоднюю находку для Кремля.