Кувалдин: западные летчики делают селфи на фоне ракетоносцев РФ

В ходе выполнения заданий над нейтральными водами летчики из западных стран делают селфи на фоне российских стратегических ракетоносцев. Об этом сообщил командующий дальней авиацией, генерал-майор Сергей Кувалдин, в интервью газете «Красная звезда».

Он дал оценку действиям таких пилотов, назвав их опрометчивыми и сравнив с «воздушными хулиганами».

«Визуальный контакт происходит постоянно. Это нормальная общемировая практика. Летчики подходят к нашим самолетам, опознают их государственную принадлежность, тип, сопровождают на безопасном расстоянии и потом отходят, убедившись, что мы выполняем полет строго в соответствии с международными правилами над нейтральными водами», — объяснил Кувалдин.

Однако есть любопытные западные летчики, которые подлетают слишком близко и делают снимки. Наши военные относятся к ним с особым вниманием и осторожностью, как пояснил генерал-майор. Он также отметил, что у российских пилотов дальней авиации стальные нервы.

«У нас большой опыт общения с подобными хулиганами по всему миру. Также все полеты дальней авиации сопровождают истребители, но чаще всего взаимодействие в воздухе проводится корректно с обеих сторон», — заключил Кувалдин.

Ранее сообщалось, что польские истребители поднялись в воздух из-за активности дальней авиации России.