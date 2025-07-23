Кувырок на кольце: люди пострадали в ДТП при опрокидывании иномарки

На оживленном кольцевом перекрестке улицы Кирова в Новокузнецке иномарка влетела в другую машину, а затем перевернулась на крышу. Со ссылкой на ГИБДД VSE42.Ru сообщает, что пострадали два человека.

Видеозапись с уличных камер запечатлела момент, когда Daewoo Matiz после резкого поворота и удара от Mitsubishi Lancer совершил полный переворот, опрокинувшись на крышу. Предварительная версия ГИБДД указывает на нарушение правил проезда кругового движения. Водитель Mitsubishi, по данным инспекторов, не занял крайнее правое положение перед выездом с кольца, что и стало причиной столкновения. Это заметили и по видео, распространившегося в соцсетях.

На месте работали экстренные службы, включая скорую помощь. Медики помогли пострадавшим: водителю и пассажиру иномарки. Они чудом не получили серьезные травмы.

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