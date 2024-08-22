Кузбасские дачники откопали в огороде противотанковую мину

Жители частного дома в Ленинске-Кузнецком наткнулись на противотанковую мину во время перекопки огорода. На место они вызвали саперов, пишет издание «Vse42.ru» .

Огородники с удивлением обнаружили на своем участке мину вместо корнеплодов. Ржавая и угрожающая находка удивила сибиряков, они незамедлительно обратились за помощью и не приближались к предмету.

Прибывшие на место саперы ОМОН «Оберег» проверили предмет и территорию. Мина оказалась не опасной: это учебный макет. Для спокойствия дачников устройство изъяли.

Жителям напомнили, что в случаях обнаружения любых подозрительных предметов следует обратиться к силовикам. Важно отметить место, где лежит находка. В лесу в этом поможет ткань и палка, которая станет своеобразной красной линией: заходить за нее нельзя. Желательно вовсе отойти от потенциально опасной вещи на 3-4 метра и дождаться взрывотехников.

Ранее сообщалось, что в Подмосковные грибники нашли в лесу минометную мину времен ВОВ.