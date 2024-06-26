Кузбасские водоемы унесли жизни двоих детей за день

На разных территориях Кузбасса нашли мертвыми двух детей. Оба утонули при купании в водоемах, пишет «Онлайн-журнал Сибдепо».

Два инцидента произошли в один летний день. Тело 16-летнего подростка нашли в Кемерово, в 12-летней школьницы — в Яйском районе области. При этом в одном из случаев ребенок находился под присмотром взрослых. Однако все эти трагедии можно было предотвратить, выбрав места, где разрешено купание.

Как информирует ГУ МВД по Кузбассу, за весь 2024 год известно уже о пяти детских смертях на реках.

Полиция напомнила, что нужно обезопасить детей. Проводить с ними беседу о правилах поведения, интересоваться их местоположением чаще и не отпускать плавать в одиночку. Несовершеннолетние должны находиться под наблюдением взрослых. Купание нужно осуществлять только в местах, где это разрешено.

Ранее сообщалось, что 11-летняя девочка утонула в Томской области.