В томской Оби утонула 11-летняя девочка

Юная жительница Томской области не справилась со стихией на реке Обь и утонула. Об этом пишет «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на местное сообщество.

Канал «Я из Томска» сообщил о трагедии на реке Обь. Девочка 11 лет находилась без присмотра взрослых. Она ушла купаться на участок водоема близ села Могочино Молчановского района. Вскоре ее хватились, но на берегу найти не смогли. Тогда возникли подозрения, что ребенок мог утонуть.

24 июня страшная догадка подтвердилась: спасатели обнаружили тело девочки и вытащили из воды. Tomsk.kp.ru уточняет, что региональная прокуратура начала проверку по факту трагедии. Также было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелкове спасли тонущего мальчика.