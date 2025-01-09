Кузбасского лихача наказали за запуск фейерверка из Mercedes

Кемеровчанин устроил опасную езду по улицам города и позволили пассажиру запустить салют прямо из салона автомобиля, пишет VSE42.Ru .

Сибиряки опубликовали видео с опасными развлечениями в соцсетях и привлекли внимание правоохранителей. На роликах видно, как Mercedes опасно виляет на дороге, а пассажир вылазит в окно и запускает яркий фейерверк.

Сотрудники ГИБДД установили владельца транспорта. Им оказался 22-летний местный житель, которого нашли и привлекли к ответственности. Были составлены протоколы об отсутствии страховки, опасном маневрировании, нарушении правил перевозки людей. Любителей ночных экстремальных заездов оштрафовали на сумму до пяти тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что туристический автобус с россиянами попал в ДТП в Таиланде.