Кузбассовец набросился с ножом на родственницу возлюбленной

В Междуреченске мужчина поранил 39-летнюю родственницу сожительницы во время конфликта, пишет издание «Vse42.ru» .

Инцидент случился на улице Лукиянова. По предварительным данным, мужчина после алкогольных возлияний пришел в квартиру женщины, у которой гостила его возлюбленная. Однако она не захотела пойти с ним. На защиту гостьи встала родственница, хозяйка дома. Это возмутило сибиряка: он схватился за нож и нанес ранение участнице конфликта.

Пострадавшая обратилась за помощью в больницу из-за раны на ноге. После она решила наказать обидчика и уведомила полицию о нападении.

Росгвардия Кузбасса сообщила, что силовики прибыли ночью и задержали 48-летнего агрессора. Он был пьян. В дальнейшем после проверке ситуации дадут правовую оценку, которая определит дальнейший порядок действий. Не исключено, что кузбассовец попадет под уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге арестовали женщину, у которой утонул маленький ребенок.