В Екатеринбурге наказали мать, по вине которой утонул маленький ребенок

В Екатеринбурге суд вынес приговор матери, чья 2-летняя дочь утонула в ванной. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области .

По данным ведомства, 19 сентября 2023 года 22-летняя мать маленько девочки решила искупать ребенка, сама девушка находилась в состоянии опьянения. Она посадила 2-летнюю девочку в ванну, закрыла слив пробкой и открыла кран. После этого мать отлучилась на длительное время, ее не было около 40 минут. Все это время вода продолжала набираться в емкость.

Сообщается, что девушка понимала: ребенок не может сам выбраться из ванны, не умеет плавать и не способен перекрыть кран. В результате маленькая девочка утонула.

Матери было предъявлено обвинение за причинение смерти по неосторожности. Решением суда ей назначено наказание, отбывать которое один год и четыре месяца ей предстоит в колонии-поселении.

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