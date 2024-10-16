Кузбассовец «обеднил» умершего отчима на 150 тысяч рублей

Житель Прокопьевска Кемеровской области воспользовался банковским счетом мертвого отчима и попал под уголовное дело. Об этом пишет VSE42.Ru .

Родственник кузбассовца скончался в результате несчастного случая, что уже зафиксировали в банке. Однако 28-летний пасынок мужчины посчитал, что способен обмануть систему. В один из дней он получил доступ к приложению почившего отчима и перевел с него более 150 тысяч рублей.

Служба безопасности кредитно-финансовой организации заинтересовалась переводом. При проверке выяснилось, что клиент действительно мертв, следовательно, никаких транзакций сделать не мог. Сведения довели до правоохранителей, которые задержали предприимчивого сибиряка.

Было возбуждено уголовное дело по факту кражи (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Фигуранту грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе задержали цыганку, которая обманывала детей и проникала в чужие квартиры.