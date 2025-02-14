Кузбассовец предложил девушкам необычные услуги на 14 февраля

В областной столице Кузбасса молодой человек выставил себя и свои услуги на продажу, чтобы одинокие девушки смогли похвастаться красивой личной жизнью на День всех влюбленных. Об этом пишет VSE42.Ru .

В объявлении «Парень на 14 февраля» перечислен большой прайс-лист с услугами, в который включены разнообразные ухаживания. К примеру, автор запросил 3 000 рублей за прогулку за руки и 5 000 рублей за романтическую поездку на машине.

Самыми дорогими услугами стали поход в ресторан за 10 000 рублей и фотография для соцсетей за 15 000 рублей. Десять тысяч также стоит проехаться на автомобиле во время свидания мимо бывшего возлюбленного или похвастаться перед подругами.

Есть и базовые жесты, например, публичное дарение цветов за 5 000 рублей. При этом стоимость букета девушка должна будет оплатить сама.

Предприимчивый сибиряк отметил, что готов обсудить и другие варианты времяпровождения на День св. Валентина. Неизвестно, стало ли это актуально кемеровским особам. Не исключено, что кому-то отозвались предложения, ведь объявление быстро разошлось по соцсетям и городским пабликам. Кроме того, недавно стало известно, что россиянки массово арендуют мужчин на 14 февраля.