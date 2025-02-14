Россиянки массово арендуют мужчин на 14 февраля

В России наблюдается необычная тенденция — девушки начали массово арендовать мужчин под различные «фальшивые» романтические ситуации, говорится в материале, опубликованном на портале «Страсти».

Услуга по аренде мужчин пользуется высоким спросом, особенно среди тех, кто хочет вызвать ревность у бывших партнеров или просто сделать запоминающиеся фотографии.

Как отмечают «подставные женихи», основной запрос со стороны девушек заключается в отсутствии интимной составляющей — многие предпочитают просто «показать» наличие партнера для эффектных кадров в социальных сетях или провести время в уютном ресторане или кафе.

Стоимость аренды варьируется в зависимости от желаемых услуг. Например, появление партнера в истории в соцсетях обойдется от 1,5 до 15 тыс. руб. За букет, который также будет показан в кадре, придется заплатить дополнительно от 2 до 3 тыс. руб., не учитывая стоимость самих цветов.

Эта услуга привлекла внимание как любителей креативных идей, так и тех, кто просто хочет разнообразить свой праздник. Несмотря на ироничный характер такого предложения, многие участники таких «партнерских отношений» отмечают, что общение между арендатором и «арендуемым» остается дружеским и веселым, поскольку главная цель — создать атмосферу праздника и незабываемые воспоминания.

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