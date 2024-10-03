Кузбассовец прицепил собаку к грузовику и протащил по трассе

Жители кузбасской деревни Прогресс стали очевидцами жестокого обращения с собакой. Они засняли, как мужчина пристегнул животное на цепь к грузовику, а затем поехал, волоча бедолагу за собой. Об этом со ссылкой на соцсети пишет VSE42.Ru .

Случай человеческой жестокости попал на видео. На одной из трасс увидели истощенную собаку, которую хозяин прицепил к грузовику. Животное едва справлялось со скоростью движения, а в какой-то момент упало. Водитель не остановился, а стал волочить питомца по земле.

Судя по дальнейшим кадрам, жестокий хозяин все же сбавил скорость. Собака была изнурена пробегом и травмировала как минимум одну лапу.

Авторы ролика отметили, что уже написали заявление в полицию с жалобой на хозяина-живодера. Правоохранители разбираются в жуткой истории.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке соседи не могут приструнить соседа-живодера.