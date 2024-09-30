Жители Владивостока пожаловались на соседа-живодера

Дом, где проживает живодер, находится на Тигровой улице. По словам жильцов, в квартире проживают двое мужчин, родственники бывшей хозяйки квартиры. Они завели двух собак, но совершенно не ухаживают за ними. Животные размножаются, воют и почти не выходят из квартиры.

«Вой постоянный, видимо, растут и с голоду начинают друг друга грызть. Они прямо там гадят, потому что никто никогда не видел выгуливающих, это можно даже по камерам дома проверить. Вонь стоит, конечно. Видимо, приходят ночью кормить, но не каждый день. В этой квартире выключен свет за неуплату, соответственно, никто там не живет и дверь не открывают. Помещение используется не по назначению. Люди не платят за квартиру вообще, просто устроили будку для собак», — сказала Наталья.

На жалобы соседи не реагируют, младший собственник заявляет, что не живет там и ему нет дела до возмущений. Старший жилец постоянно использует отговорки или игнорирует. Жильцы собираются обращаться в полицию.

Ранее сообщалось, что мытищинцы просили живодера продать им собак, чтобы прекратить их мучения.