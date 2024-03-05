Кузбассовец, въехавший в квартиру возлюбленной на лошади, стал фигурантом дела

В Кемеровской области полицейские привлекли к ответственности мужчину, который привел лошадь в жилище многоквартирного дома в качестве подарка возлюбленной. Об этом объявила полиция Кузбасса.

История произошла в городе Осинники. Местный житель в три часа ночи завел лошадь в подъезд дома на улице Революции и прокатил ее на лифте. После этого он пытался оседлать ее в подъезде, однако у «принца» ничего не получилось. Романтик пытался завести животное в квартиру, сильно удивив супругу и ребенка. Возлюбленная жеста не оценила: соседи стали свидетелями шумного скандала.

Информация об этом поступила полиции, которая решила привлечь мужчину к ответственности. Сам он объяснил, что пытался сделать подарок супруге на 8 марта. Теперь сибиряку предстоит ответить по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Это предполагает штраф в размере 1 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

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