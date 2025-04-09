Кузбассовец жестоко избил бывшую жену

В Новокузнецке мужчина пришел домой к бывшей жене, устроил скандал и набросился на нее с кулаками, пишет VSE42.Ru со ссылкой на Росгвардию Кузбасса.

Инцидент случился на улице Белана в Новокузнецке. 44-летний мужчина планировал просто поговорить, обсудив ситуацию с жильем. У пары на этой почве уже возникали споры. Мирно решить вопрос не удалось и в этот раз. Мужчина схватил женщину за волосы, а затем ударил по лицу.

Хозяйка квартиры смогла вызвать помощь. Правоохранители задержали агрессивного сибиряка, затем передали полиции. Там начали проверку по инциденту.

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