Прокуратура предупредила о новой схеме мошенников

В прокуратуре Москвы рассказали о новой схеме преступников, предлагающих установить на смартфон программы, которые якобы являются необходимыми. Об этом ведомство сообщает в своем телеграм-канале.

Злоумышленники рассказывают жертве о почтовом отправлении, которое можно получить, установив приложение. Как только фейковая программа появляется на телефоне, они удаленно подключаются к смартфону и крадут деньги.

Так была обманута 65-летняя жительница столицы. Потерпевшая выполнила все предписания, после чего телефон временно вышел из строя. Затем начались звонки от «сотрудников банков» и «силовиков», которые начали рассказывать выдумки о попытках получения крупного кредита под ее поручительство. В итоге они убедили женщину взять заем в банке и вместе со всеми сбережениями отправить на безопасные счета. Таким образом, потерпевшая потеряла 1,8 млн руб.

Ранее сообщалось о том, что мошенники восстановили eSIM-карту умершего москвича и сняли с нее деньги.