Кузбассовцы забили тревогу из-за огромных стай бездомных собак

Безхозные животные стали сбиваться в огромные стаи и бродить по оживленным улицам Ленинска-Кузнецкого. Местные жители бьют тревогу и беспокоятся за безопасность детей, пишет VSE42.Ru со ссылкой на соцсети.

В местных соцсетях пожаловались на обилие собак на улице 8 Марта. Не меньше десяти крупных хвостатых стали бродить между домов стаями. Ситуация беспокоит сибиряков, которые переживают за собственную безопасность. Кроме того, маршрут с высокой проходимостью: часто здесь пересекают местность дети.

Хотя случаев нападения зверей на прохожих не зафиксировали, жители уверены, что такой инцидент не за горами. Зимой животные наиболее агрессивные и непредсказуемые.

Отмечается, что проблема с безнадзорными псами в этом районе не новая. Аналогичные огромные стаи наблюдали на улице Хасановска.

Займутся ли специалисты решением проблемы с животными неизвестно. Горожане надеются, что клич в соцсетях и СМИ поможет обратить внимание на тревожную ситуацию.

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