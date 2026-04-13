«Квартира мечты»: девелопер назвал фатальные ошибки при покупке жилья в ипотеку

Мечта о собственных квадратных метрах часто превращается в финансовый кошмар. Руководитель управления коммерческих сервисов девелоперской компании Юлия Архангельская назвала ошибки, которые совершают почти все ипотечники. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Главная из них — начинать поиски квартиры, не зная своего бюджета. Эксперт советует: сначала рассчитайте, какую долговую нагрузку вы потянете, оцените стабильность доходов и наличие «подушки». И только после этого бегите в банк за одобрением. А уж потом — смотреть варианты.

Вторая ловушка — неправильный выбор срока кредита. Слишком долгий уменьшает платеж, но увеличивает переплату. Слишком короткий бьет по карману ежемесячно. Идеальный вариант — длинная ипотека с возможностью досрочного погашения. Ежемесячный платеж не должен превышать 30–35% дохода, а общая долговая нагрузка — 40–50%.

Третья ошибка: гнаться за низкой ставкой, не глядя на полную стоимость кредита. Эксперт советует учитывать также страховку, размер первоначального взноса и скрытые комиссии. Перед подачей заявки закройте другие кредиты, откажитесь от кредиток и рассрочек — банк оценит.

Четвертая: покупать «картинку», а не инженерные характеристики. Красивая планировка и благоустроенный двор не спасут, если до работы ехать два часа, а школа переполнена. Изучайте транспортную доступность, соцобъекты и техническое состояние дома — это влияет на ликвидность квартиры при перепродаже.

И наконец, пятая ошибка — забывать о сопутствующих тратах. Ремонт, мебель, аренда жилья на время стройки — это плюс 15–20% к ежемесячному платежу. Заложите их в бюджет заранее. Иначе ипотека превратится в кабалу, из которой не выбраться.

