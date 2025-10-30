«Квартира моя, но войти не могу»: в Москве пенсионерка «оккупировала» проданное жилище

Москвичка целый год не могла попасть в квартиру, которую купила за 9 млн рублей, из-за того, что бывшая хозяйка забаррикадировалась в жилье и отказывалась съезжать. Об этой истории со ссылкой на телеграм-канал Baza сообщил портал News.ru.

Несмотря на то что сделка была тщательно подготовлена — с проверкой психического состояния продавца и оформлением через нотариуса, избежать длительного конфликта не удалось.

История началась летом 2023 года, когда россиянка, готовясь к родам, решила улучшить жилищные условия. Она взяла кредит и приобрела квартиру у пенсионерки.

В день сделки психиатр и нарколог подтвердили вменяемость пенсионерки, а сама женщина неоднократно отрицала давление со стороны мошенников. Однако после оформления документов пенсионерка отказалась освобождать помещение.

Потребовалось решение суда о выселении и вмешательство судебных приставов, которые буквально штурмовали квартиру, чтобы выселить непокорную продавщицу.

Спустя 1,5 года после продажи пожилая москвичка подала иск о признании сделки недействительной, утверждая, что действовала под давлением мошенников и все деньги отдала им.

В ответ покупательница и ее адвокат требуют взыскать с пенсионерки почти 1 млн руб. рублей за незаконное проживание и неосновательное обогащение. Юристы девушки делают все возможное, чтобы сохранить право собственности на квартиру.

