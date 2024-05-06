Квартира под Калининградом едва не сгорела из-за стеклянной вазы

Ваза стала причиной пожара в одной из квартир в городе Пионерский Калининградской области. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на информацию из Сети.

Пожар разгорелся на четвертом этаже одного из домов. Причиной стала плотная стеклянная ваза. Хозяева, вероятно, не подозревали, что такие предметы выступают как линза, из-за которой солнечные лучи подпаливают поверхности. Так и произошло, когда на улице установилась солнечная погода.

Огню не удалось распространиться по квартире: были вовремя вызваны экстренные службы. Им удалось ликвидировать огонь. Во время ЧП десятерых соседей эвакуировали, включая ребенка. Никто не пострадал. Точную причину еще установят, но предварительно, всему виной все-таки ваза из стекла.

Ранее сообщалось о пожаре с пострадавшим на складе в Богородском округе Подмосковья.