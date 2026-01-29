Квартира в залоге у коммунальщиков: как изменения в латвийском законодательстве создали риски для Долиной

Российская певица Лариса Долина может столкнуться с риском потери своей недвижимости в Латвии из-за вступивших в силу с января изменений в местном законодательстве. Об этом в беседе с интернет-изданием « Абзац » заявил адвокат Геннадий Кузьмин.

По словам юриста, новые нормы предусматривают, что долги по коммунальным платежам закрепляются не за собственником, а за самой квартирой. Это создает для народной артистки России юридические и финансовые риски, если задолженность не будет погашена в установленный срок.

Кузьмин пояснил, что после истечения срока управляющая компания получает право обратиться в суд с требованием взыскать долг через продажу квартиры в упрощенном порядке. В таком случае объект может быть выставлен на торги и изъят без участия владельца.

Адвокат отметил, что при развитии событий по этому сценарию аукцион возможен в течение ближайших 12–18 месяцев. Он уточнил, что квартиру сможет приобрести любой гражданин ЕС или резидент, не подпадающий под ограничения, однако из-за санкционного фона такие активы обычно продаются с большим дисконтом.

Юрист добавил, что после продажи часть вырученных средств будет направлена на погашение долга по ЖКУ, налогов и пеней. Оставшаяся сумма будет зачислена на специальный санкционный счет, и Долина не сможет получить эти деньги до момента исключения из соответствующих списков ЕС.

Ранее сообщалось, что билеты на первый в 2026 году концерт Ларисы Долиной почти раскупили.