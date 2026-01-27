Концерт-загадка: что спрятано за почти полной распродажей билетов на Долину
Билеты на первый в 2026 году концерт народной артистки России Ларисы Долиной стремительно раскупаются. Об этом пишет КП.
Мероприятие пройдет в камерном московском баре «Petter», вмещающем всего 91 зрителя. За два часа до начала выступления в продаже оставалось лишь 23 билета, что указывает на высокий интерес публики.
Динамика продаж показывает активный спрос в течение всего дня. В понедельник днем свободными оставались 18 мест, к вечеру их число сократилось до 14. Несмотря на то, что в ночь перед концертом количество доступных билетов временно увеличилось до 51, к утру ситуация снова изменилась в сторону снижения. Организаторы ожидают, что заполняемость зала к началу шоу составит около 75%.
Ранее сообщалось, что народная артистка РФ Лариса Долина выходит на сцены Москвы и Подмосковья «отбивать» потерянную квартиру.