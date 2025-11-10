«Квартира за 10 лет в браке»: общественники предложили радикальный способ повысить рождаемость

Молодым парам, проживающим в браке от 10 лет и родившим детей, нужно выдавать квартиры. Таким мнением в интервью интернет-изданию «Абзац» поделился общественный деятель и политик Вадим Попов.

По его словам, рост рождаемости в России действительно невозможен без преодоления жилищного кризиса. Высокие процентные ставки по ипотечным кредитам и постоянно растущие цены на недвижимость делают приобретение собственного жилья для молодых семей практически недостижимой целью.

«В этой связи имеет смысл подумать о принятии государственного решения по выдаче молодым парам квартир с условием того, что они проживут минимум 10 лет в браке и родят ребенка», — сказал Попов.

В случае расторжения брака ранее установленного срока, подчеркнул общественник, жилье должно возвращаться государству.

Попов считает, что такой подход поможет молодым парам долгосрочно планировать свою жизнь и не откладывать рождение детей на неопределенный срок.

При этом, отметил он, наличие общей жилплощади не всегда может удержать людей от принятия решения о расставании, однако определенно способствует более серьезному отношению к семейному планированию.

