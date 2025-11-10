В Госдуме раскритиковали инициативу по созданию брачного агентства для ветеранов СВО

Идея организации специализированного брачного агентства для участников специальной военной операции столкнулась с резкой критикой в стенах Государственной думы. С соответствующим предложением ранее выступила Юлия Белехова, возглавляющая «Комитет семей воинов Отечества», однако депутаты усмотрели в этой инициативе признаки «искусственного создания семей».

Как передает издание «Подъем», скептическую позицию заняла председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Парламентарий подчеркнула недопустимость вмешательства в частную жизнь граждан и создания так называемых «перечней невест» для военнослужащих, вернувшихся с фронта.

В качестве более органичной и эффективной альтернативы депутат предложила сделать акцент на развитии открытых общественных площадок по интересам. Там ветераны могли бы естественным образом знакомиться и общаться с потенциальными партнерами.

Останина призвала обратиться к позитивному историческому опыту: «Давайте вспомним наше послевоенное время: когда приходили ребята с войны, где бы на улице ни пошел, тут же и танцы, и открытые площадки, где смотрят фильмы. Давайте пойдем таким путем».

