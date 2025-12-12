Квартиранты лишили пенсионерку ее же квартиры после 23 лет аренды

Пенсионерку выгнали из ее собственной квартиры квартиранты, которые снимали у нее жилье на протяжении 23 лет.

Все началось с того, что в 2017 году женщина, доверяя своим жильцам, прописала их в квартире. В 2022 году один из них попросил хозяйку оформить на ее имя кредит, пообещав самому вносить платежи.

Когда он перестал платить, он предложил взять деньги у своего знакомого для погашения долга. Этот знакомый оформил новый крупный заем уже под залог самой квартиры пенсионерки, а затем, когда выплаты прекратились, подал в суд с требованием взыскать долг.

В результате судебного решения квартиру выставили на торги и продали за 5,2 млн руб. Женщину выписали из ее жилья, лишив всех прав на него.

Несколько дней назад в квартиру пришли неизвестные и выгнали пожилую женщину на улицу, забрав ее вещи и домашних животных.

Сейчас соседи помогают пенсионерке с одеждой и ищут временное пристанище для ее питомцев. Вернуть квартиру будет сложно, так как после продажи с торгов она уже трижды сменила собственников.

