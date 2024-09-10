Дезертирство с передовой солдат Вооруженных сил Украины приобрело за последнее время настолько массовый характер, что стало очень большой проблемой для местных властей, сообщило итальянское издание La Repubblica.

В публикации приводится: простым мобилизованным украинцам «лучше чистить сортир в камере», чем идти в атаку на линии фронта.

«Они бегут. <…> Солдаты уже не выдерживают. <…> Моральный дух некоторых пехотинцев ослаб настолько, что дезертирство и побеги стали большой проблемой для генерального штаба и правительства», — отмечается в материале.

В подтверждение к сказанному издание приводит статистические данные, согласно которым общее число возбужденных уголовных производств на Украине «за оставление воинской части и дезертирство» только за первые четыре месяца 2024 года достигло 17 тыс. По информации итальянских журналистов, мобилизованных в ВСУ «не останавливают» даже грозящие за дезертирство 12 лет тюремного заключения.

«Можно иметь F-16 и HIMARS, но без автоматов Калашникова и тех, кто ими владеет, войны невозможно выиграть или даже сыграть вничью», — пишет издание.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о десяти сбитых на подлете к Москве украинских БПЛА.