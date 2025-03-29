Лабковский не справился с Telegram в борьбе за нарушение авторских прав

Михаил Лабковский, психолог, намеревался инициировать судебный процесс против Telegram из-за предполагаемого нарушения авторских прав. Он подал иск в Московский городской суд, однако судебное разбирательство не состоялось, согласно информации, полученной от РИА Новости.

Суд принял заявление истца, но отправил его на доработку. Причиной стало то, что истец не предоставил доказательства, подтверждающие отправку копии иска и приложенных к нему документов ответчику. Суд дал Лабковскому месяц на исправление этой ошибки, но психолог не выполнил требование.

«Не исправлены недостатки искового заявления и документов, приложенных к нему, в срок, установленный в определении об оставлении искового заявления без движения», — говорится в документах.

В данный момент канал не функционирует, как сообщает Telegram, из-за проблем с авторскими правами.

Ранее сообщалось, что прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительный приговор в отношении инфобизнесмена Аяза Шабутдинова.