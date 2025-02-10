Прокуратура утвердила обвинительный приговор по делу блогера Шабутдинова

Прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительный приговор в отношении блогера и инфобизнесмена Аяза Шабутдинова. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что материалы дела распределены на более чем 280 томов. В ближайшее время дело передадут в суд для дальнейшего рассмотрения.

Шабутдинова обвиняют в создании организованной преступной группы (ст. 210 УК РФ), которая занималась продажей образовательных программ и курсов. Следствие считает, что сообщники блогера использовали агрессивные маркетинговые стратегии и активно продвигали свои продукты.

Кроме того, следователи утверждают, что сам блогер координировал действия своих подчиненных и разрабатывал текстовые материалы для тренингов.

Действия преступной группы Шабутдинова нанесли ущерб 113 гражданам, которые вложили в курсы и образовательные программы от 60 тыс. до 12 млн руб. Общий ущерб же превысил 57 млн руб.

Шабутдинов известен как основатель «Like Центра», сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like. Его задержали 3 ноября 2023 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Следователи зафиксировали более 70 эпизодов мошенничества. Свою вину блогер не признает. Арест он назвал «недоразумением».

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