Лаборатория Главгосстройнадзора Подмосковья проверила более ста строящихся объектов с начала года

В первом квартале 2024 года научно-исследовательская лаборатория ГБУ МО «Мособлстройцнил» провела проверки 144 объектов капитального строительства. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В ведомстве уточнили, что чаще всего специалисты совершали выезды для проверки жилых домов — 77 раз. Помимо этого, они проверили качество материалов и прочность конструкций 21 строящегося социального объекта — школ, детских садов и поликлиник. В лаборатории также провели более 500 испытаний и геодезических работ по проверке качества устройства железобетонных конструкций.

«Более 120 раз специалисты провели проверку качества каменной кладки, и 92 раза — работы по определению качества монтажа металлоконструкций и производства сварочных работ», — добавили в сообщении.

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