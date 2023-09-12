Лаборатория Главгосстройнадзора Подмосковья проверила точность расположения двадцати объектов в регионе

С начала года специалисты ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» провели геодезический контроль 20 объектов капитального строительства на территории Подмосковья. Об этом сообщили в областном Главгосстройнадзоре.

В ведомстве уточнили, что при проведении замеров геодезисты проверяли соответствия фактического месторасположения объекта с координатами, которые были заявлены в проектной документации. Большинство проверок пошли в Солнечногорске, Балашихе, Котельниках и Подольске. Они затронули объекты здравоохранения, детские сады и школы. В результате было установлено, что строители соблюдают точность при возведении объектов в регионе, добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.