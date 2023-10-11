Лада Дэнс призналась, что после аварии вернулась к занятиям на пилоне

Напомним, что еще в августе этого года 57-летняя артистка пережила страшное ДТП. Машина, в которой она сидела, столкнулась с двумя автомобилями. В итоге, певицу доставили на вертолете в Институт микрохирургии мозга, поскольку ее состояние было довольно тяжелым.

Ранее директор Лады Дэнс рассказал, есть ли шанс на возвращение певицы к нормальной жизни. Подробнее – в нашем материале. Но, судя по всему, сейчас исполнительница чувствует себя довольно неплохо, раз уже вернулась к выступлениям и занятиям на пилоне.

Как пишет портал «Дни.ру», цитируя пережившую перелом бедра Ладу Дэнс, она уже давно выходит на сцену без костылей.

«Фактически я сейчас заново начинаю ходить», – призналась она.

А что касается акробатических трюков на вертикальном шесте, то врачи ругают ее за это. Но артистка оправдывает свои занятия пользой для здоровья. Мол, это стимулирует заживление и восстановление опорно-двигательного аппарата.