Lada или подержанный «китаец»: эксперты рассказали, что выбрать за 1,5 млн рублей в 2026 году

Цены на автомобили в России продолжают уверенный рост, и предпосылок к развороту тренда пока не видно. По итогам прошлого года средняя стоимость новой легковушки перевалила за 3,5 млн рублей. Интернет-издание «Ямал-Медиа» выяснило, реально ли в 2026 году найти бюджетную машину, и выяснилось: это не обязательно будет видавшая виды малолитражка с двадцатилетним стажем. Седан до 1,5 млн рублей — задача сложная, но выполнимая.

Новые авто: выбор без вариантов

Среди новых седанов за эти деньги выбор оказался предсказуемо узким. Весь рынок в этом сегменте сегодня представлен исключительно продукцией АвтоВАЗа. Китай, который еще недавно выручал экономных покупателей, теперь не помощник. Если в прошлом году самый доступный седан из Поднебесной — Changan Alsvin — еще укладывался в полтора миллиона, то сегодня его ценник стартует от 1,9 млн рублей.

Безусловным лидером доступности остается Lada Granta. Самую простую версию можно приобрести за 850 тысяч рублей. Новая Lada Iskra, несмотря на ожидания, сразу перешагивает миллионный рубеж — цены начинаются от 1 277 000 рублей. Если слегка выйти за рамки бюджета, можно присмотреться к Lada Vesta NG: минимальная комплектация обойдется в 1 558 000 рублей.

Вторичка: подержанный «китаец» или легендарная классика

На вторичном рынке картина гораздо разнообразнее. Здесь за 1,5 млн рублей можно найти довольно свежие китайские автомобили 2023-2024 годов выпуска с пробегом около 50 тысяч километров. В этом ценовом диапазоне встречаются Kaiyi E5, Omoda S5, BAIC U5 Plus и тот же Changan Alsvin.

Однако автоэксперт Андрей Осипов советует не обольщаться дешевизной. По его словам, стремительное падение цены на китайские машины имеет вполне объективные причины.

Как поясняет эксперт, транспорт из КНР стремительно обесценивается: всего за год владения такие машины теряют до половины своей первоначальной цены. Основная причина кроется в ограниченном техническом ресурсе. Большинство моделей из Поднебесной оборудованы турбированными двигателями, которые, исходя из опыта эксплуатации, редко выдерживают более 150–200 тысяч километров пробега.

Дополнительные трудности создает дефицит комплектующих и отсутствие систематизированных баз данных. Из-за нехватки внятных каталогов для многих китайских марок сотрудникам российских сервисных центров приходится подбирать детали практически вслепую.

По словам Осипова, отсутствие технической документации вынуждает мастеров идентифицировать даже простые расходники визуально. На станциях техобслуживания нередко случаются ситуации, когда те же тормозные колодки выбирают «на глаз», сравнивая их с изношенными деталями. В некоторых случаях специалистам даже приходится вручную дорабатывать и подпиливать запчасти, чтобы они подошли к конкретному автомобилю.

Проверенная классика: возраст имеет значение

Среди традиционных зарубежных производителей за 1,5 млн рублей нового авто, разумеется, не найти. Но на вторичном рынке выбор богатый. Эксперты рекомендуют обратить внимание на Toyota Corolla и Camry, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Passat. Да, это будут машины с приличным возрастом и пробегом, но надежность этих брендов проверена десятилетиями.

По словам Осипова, есть на рынке привлекательные варианты вроде Camry, Solaris, Ford Focus и Passat.

Свежесть или надежность: дилемма для экономных

Toyota и Volkswagen — бренды с мировой репутацией, но за 1,5 млн рублей они достанутся новому владельцу уже изрядно пожившими. Что же выбрать, если хочется машину помоложе — отечественную или китайскую?

Андрей Осипов предлагает прагматичный подход: китайский автомобиль стоит брать только в том случае, если планы на него ограничиваются парой лет. Во всех остальных ситуациях разумнее присмотреться к продукции АвтоВАЗа. Особенно это актуально для жителей регионов, где с сервисом и запчастями для «китайцев» может быть настоящая беда.

«Для жителей регионов более разумным выбором будет Lada, потому что меньше проблем с заказом запасных частей, и лучше развита дилерская сеть, в отличие от многих китайских брендов», — заключает эксперт.

