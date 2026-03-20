Lada Priora 2012 года с пробегом 1710 км выставили на продажу за 1,7 млн рублей
На российском вторичном рынке появилось объявление о продаже Lada Priora 2012 года выпуска, пишет «Российская газета». Автомобиль проехал всего 1710 километров.
Владелец просит за машину 1,7 млн рублей. По его словам, автомобиль находится в идеальном заводском состоянии: все детали родные, машина хранилась в гараже. Пробег подтвержден, и продавец готов к любым проверкам.
Под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 1,6 литра мощностью 87 лошадиных сил. Привод — передний. Продавец отметил, что не спешит с продажей, и просит не предлагать свои цены. Он также рассматривает возможность обмена своего автомобиля на «Ниву Бронто» черного цвета с доплатой. Сейчас Lada Priora находится в Москве, но скоро автомобиль привезут на место постоянного хранения.
Ранее эксперты подсчитали стоимость владения Haval Jolion за пять лет.