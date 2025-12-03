Lada выходит на рынок с новинкой: какую модель автомобиля создали в России

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что работа над созданием нового минивэна Lada продолжается, однако сроки его выхода на рынок зависят от экономической ситуации и готовности потребителей. Об этом сообщает «Волна».

По его словам, текущие рыночные условия не способствуют запуску модели в узком сегменте минивэнов. Компания представит новинку, когда рынок сможет обеспечить для проекта эффективную бизнес-модель.

Ранее сообщалось, что автомобиль под рабочим названием Lada B-Van может быть представлен на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году. В марте 2024 года вице-президент компании Сергей Громак анонсировал планы по запуску производства семейного минивэна в 2027 году с инвестициями в проект в размере 21 млрд рублей. Салон автомобиля планируется рассчитанным на 5–7 мест.

Ранее эксперты предсказали катастрофический рост цен на автомобили в 2026 году.